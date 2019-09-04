В лесу под Кандалакшей встретили сразу трех гадюк

СЕГОДНЯ 10:42 2019-09-04T10:41:34+03:00

Из-за теплой погоды гадюки все еще часто встречаются в лесу. Фото: vk.com/kandaone

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Обычно в конце августа и конце сентября гадюка обыкновенная - единственный вид змей на Кольском полуострове - становится уже не такой активной и готовится к спячке. Это время первых заморозков и иногда даже снега.

Но в этот раз переход между сезонами выдался теплым, поэтому гадюки еще вовсю ползают по лесам и дорогам - на них они вылезают погреться.

Недавно жители Кандалакши в зеленой зоне у города встретили сразу трех змей.

- Вероятнее всего, змеи вылезли погреться на солнышко, однако увидев такое пристальное к себе внимание, спрятались под камнями, - сообщает "Кандалакша онлайн".

В комментариях под постом местные жители стали рассказывать, где в последнее время видели гадюк. Например, Ксения Забавникова столкнулась с пресмыкающим на Брусничном карьере за Зеленоборским.

Вот такую ядовитую красавицу встретили в Брусничном карьере. Фото: Ксения Забавникова

Северянам напоминают, что укус гадюки не смертельно опасен для человека, но может стать причиной проблем со здоровьем. Но убивать змей нельзя - они занесены в Красную книгу Мурманской области. Отметим, что если раньше гадюка обыкновенная встречалась преимущественно на юге региона, то теперь она стала "уползать" все севернее.

ИСТОЧНИК KP.RU