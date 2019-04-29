2019-04-29T18:05:48+03:00
Общество

В Мурманской области гадюки продвигаются дальше на север

Почему змейкам не сидится на месте, ученые пока не знают
Иван ПЕТРОВ
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Вот так выглядела гадюка из Апатитов, обнаруженная в 2018 году. Фото: Андрей ПавлецовВот так выглядела гадюка из Апатитов, обнаруженная в 2018 году. Фото: Андрей Павлецов
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Заполярная природа разнообразием не блещет. Поэтому каждое животное и растение - на вес золота, даже ядовитое. Гадюка обыкновенная, например, занесена в Красную книгу. Выходит, что причинять какой-либо вред этому ползучему гаду запрещено. Даже если он совсем не прочь нас тяпнуть. Такие вот парадоксы Заполярья!

А вот еще интересный факт. Оказывается, гадюки мигрируют по Мурманской области. Раньше черных змеек находили только на юге, потом стали встречать под Апатитами, а теперь они и до северо-запада «доползли». Как ни странно, это повод для радости. Почему - объяснила зам. директора по научной работе заповедника «Пасвик» Наталья Поликарпова.

- Гадюки действительно продвигаются на север. Пока неизвестно, что заставляет их мигрировать. Не исключено, что дело в потеплении климата. Хотя вовсе не факт, что животное выживет на новом месте в течение нескольких лет, даже если доберется. Единственный случай с нахождением гадюки на северо-западе отмечен в районе поселка Раякоски. Осенью 2018 года местный житель рассказал нам, что увидел одну маленькую змейку за 2 года до этого: сантиметров 17-20. Мы должны радоваться, что у нас выживают такие виды. Их нужно беречь, а не уничтожать, - сообщила «КП» Наталья Владимировна.

Мурманский климат змейкам тоже подходит. Город - на одной широте с Раякоски. Напомним, яд гадюки опасен, но не смертелен для взрослых людей. И все-таки не стоит тревожить пресмыкающееся! Гадюка обычно не нападает первой. Так что, пусть ползет по своим делам...

ИСТОЧНИК KP.RU

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