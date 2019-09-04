2019-09-04T08:34:50+03:00
Общество

В Мурманской области отопление в жилые дома начнут подавать 5 сентября

Но пока на горячие батареи решились не все муниципалитеты
Мария ПАШЕНКОВА
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С 5 сентября отопительный сезон начнется в Полярных Зорях, Никеле и ЗАТО Александровск.С 5 сентября отопительный сезон начнется в Полярных Зорях, Никеле и ЗАТО Александровск.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В конце августа стало известно, что в этом году отопительный сезон может начаться особенно рано: отопление в школы решили привычно подавать за несколько дней до Дня знаний, а вот в жилые дома - с 1 сентября.

Но конец лета и начало осени стали теплыми, поэтому северян решили не томить духотой в квартирах. И открытие вентилей отложили. Правда, ненадолго. Синоптики обещают, что тепло начнет уходить из Заполярья, поэтому отопительный сезон решили начать 5 сентября. Но пока только в ряде муниципалитетов.

Так, соответствующие постановления приняли в Полярных Зорях, Никеле и ЗАТО Александровск. Батареи начнут греть с полуночи 5 сентября. Правда, не во всех домах сразу столбик термометра пойдет вверх. Северянам напоминают, что подача тепла происходит примерно за первые пять дней в зависимости от здания и его подготовки к зиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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