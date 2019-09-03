В Мурманске срубят около 200 деревьев для строительства детской площадки и магазина

СЕГОДНЯ 16:45 2019-09-03T16:45:54+03:00

Власти города обещают к следующему году посадить еще больше растений

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Сегодня комитет по развитию городского хозяйства администрации Мурманска разрешил срубить 147 деревьев в районе дома № 31 на Кольском проспекте, чтобы открыть на их месте новый магазин. Повалят ивы, рябины и березы. Власти города поясняют, что пересадить некоторые деревья невозможно, так как они растут на камнях. Но какие-то березки и рябины все-таки перенесут и посадят в другом месте.

- Также будет вырублено 39 зеленых насаждений на улице Баумана возле дома № 20, так как там построят детскую спортивную площадку. Уберут 36 ив, пару берез и рябину. Один кустарник боярышника пересадят, - сообщают в администрации города Мурманска.

Тем не менее, северянам не стоит сильно беспокоиться за экологию, так как до конца сентября следующего года такой снос компенсируют озеленением – в заполярной столице высадят еще 524 кустарника.

ИСТОЧНИК KP.RU