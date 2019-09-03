В Мурманске юные курсанты МГТУ получили военные билеты

СЕГОДНЯ 18:27 2019-09-03T15:57:47+03:00

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3 сентября на плацу Мурманского государственного технического университета состоялось торжественное вручение военных билетов 20 курсантам, которые успешно прошли профессиональное образование в военном учебном центре при вузе. Ребятам также присвоили звание матросов. Так, теперь у них есть возможность продолжить служить уже на флоте.

Оказывается, завладеть таким билетом в столь юном возврате, не отрываясь от учебы, на самом деле непросто. Нужно постоянно стоять на вахте, участвовать в сборах, проходить специальную военную подготовку. Преподаватели, начальник учебного центра и даже ректор неустанно следили за успеваемостью будущих моряков в течение всех семестров. Сегодня наставники от души поздравили первых выпускников военной кафедры.

- Именно многодневный и кропотливый труд позволяет добиться курсантам тех высот, что они заслуживают. Для нас самое главное, чтобы в дальнейшем работали сами студенты, которые получили специальность судового электрика или радиотелефониста. Молодые люди успешно прошли практику на лучших кораблях Северного флота – «Петр Великий» и «Адмирал Левченко». И сегодня решением военного комиссара им было присвоено соответствующее военное звание, – с гордостью отметил ректор МГТУ Агарков Сергей.

К слову, военно-морская кафедра существовала в университете с 1950 по 2008 год и выпустила за это время более 15 тысяч офицеров. В прошлом году в МГТУ снова открыли военный учебный центр.

ИСТОЧНИК KP.RU