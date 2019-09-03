Подросток из Ковдора, получивший мощный удар током, снова может играть в футбол

СЕГОДНЯ 17:14 2019-09-03T15:33:17+03:00

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Год назад, на День знаний, в Ковдоре подросток попал не в школу, а в больницу. 14-летний юноша забрался на ЛЭП и случайно коснулся оголенного провода. Мощный удар током откинул парня назад, и он упал на землю.

Юный ковдорчанин получил не только ожоги, но и переломы. Его госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. На восстановление здоровья ушел почти год. Сначала школьника лечили в Мурманске, затем он проходил реабилитацию в Ковдоре. Сейчас, когда самое тяжелое позади, его родители поблагодарили всех, кто не остался в стороне от горя.

- От всего материнского сердца благодарю жителей города и поселков, что не оставили нас в беде, за моральную и материальную поддержку. Низкий поклон людям, которые вызвали «скорую помощь», хирургу Махмудову М. С. и его операционной бригаде, которые спасли моего сына в первые часы. Искренне благодарю нашу детскую футбольную команду, которая поддерживала и помогала нам весь год, - написала в группе "ВКовдоре - информационный портал г. Ковдор" мама мальчика.

Сейчас ее сын восстановился настолько, что уже может снова играть в футбол.

ИСТОЧНИК KP.RU