Молодой кандалакшанин угнал Toyota, чтобы продать ее на запчасти

СЕГОДНЯ 12:18 2019-09-03T13:41:07+03:00

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19-летняя мурманчанка не могла подумать, что в один момент ее припаркованная «ласточка» на Кировской аллее в Кандалакше внезапно исчезнет без следа. Девушка приехала по делам в город на своей Toyota. Перед отъездом домой машина сломалась, и поэтому северянка оставила ее в одном из городских дворов. Вернувшись через неделю, она обнаружила, что автомобиля на стоянке уже нет, и вызвала полицию.

Вскоре полицейские нашли пропавшую без вести иномарку в лесу. Машина сильно обгорела.

Сотрудникам уголовного розыска удалось задержать 19-летнего кандалакшанина, который и совершил угон. К слову, раньше он в поле зрения правоохранителей не попадал.

- Молодой человек признал свою вину и рассказал стражам порядка, что автомобиль похитил для того, чтобы разобрать по частям и продать комплектующие. Скрывая следы преступления, злоумышленник поджег багажник машины, закрыл его и сбежал. Теперь он должен возместить мурманчанке ущерб в 170 тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Сейчас против жителя Кандалакши возбуждены дела по статье 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба) и статье 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU