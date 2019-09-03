Похититель мурманского бизнесмена, требовавший выкуп в 87 миллионов рублей, просил смягчить приговор

СЕГОДНЯ 09:50 2019-09-03T14:05:40+03:00

Один из похитителей не хотел почти семь лет сидеть в колонии строгого режима. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Изменить размер текста: A A

Похищение мурманского бизнесмена в январе прошлого года наделало много шума. Мужчину на парковке рядом с домом неизвестные затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении. Позже его матери и жене стали поступать сообщения на телефон.

Похитители требовали выкуп, его величина несколько раз росла, пока наконец не достигла 87,5 миллиона рублей. Родственники бизнесмена обратились за помощью в полицию. Правоохранители установили, что заложника держат на квартире в Росляково. Чтобы похитители вместе с ним не сбежали по заливу, пришлось просить помощь других структур и перекрывать водные пути.

Для преступников разыграли целый спектакль, что мать бизнесмена согласна выплатить выкуп. 27 января ей пришлось везти сумку с деньгами в лес и закапывать в лесу. Когда злоумышленники откапывали сумку, их и взяли.

- Члены организованной группы были задержаны правоохранительными органами на территории Мурманской области, Нижегородской области, а еще один - Савельев – в Республике Крым, - уточнили в прокуратуре Мурманской области.

Савельев был обвинен в похищении человека в составе организованной группы, а также в вымогательстве, совершенном в составе организованной группы, в целях получения имущества в особо крупном размере. Суд приговорил его к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Савельев не хотел так долго сидеть, поэтому через Верховный суд пытался обжаловать приговор. Но эта инстанция решила, что менять ничего не надо.

ИСТОЧНИК KP.RU