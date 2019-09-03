2019-09-03T14:05:40+03:00
Происшествия

Похититель мурманского бизнесмена, требовавший выкуп в 87 миллионов рублей, просил смягчить приговор

Мужчина не хочет сидеть 6,5 года в колонии строгого режима
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Один из похитителей не хотел почти семь лет сидеть в колонии строгого режима.Один из похитителей не хотел почти семь лет сидеть в колонии строгого режима.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
Изменить размер текста:

Похищение мурманского бизнесмена в январе прошлого года наделало много шума. Мужчину на парковке рядом с домом неизвестные затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении. Позже его матери и жене стали поступать сообщения на телефон.

Похитители требовали выкуп, его величина несколько раз росла, пока наконец не достигла 87,5 миллиона рублей. Родственники бизнесмена обратились за помощью в полицию. Правоохранители установили, что заложника держат на квартире в Росляково. Чтобы похитители вместе с ним не сбежали по заливу, пришлось просить помощь других структур и перекрывать водные пути.

Для преступников разыграли целый спектакль, что мать бизнесмена согласна выплатить выкуп. 27 января ей пришлось везти сумку с деньгами в лес и закапывать в лесу. Когда злоумышленники откапывали сумку, их и взяли.

- Члены организованной группы были задержаны правоохранительными органами на территории Мурманской области, Нижегородской области, а еще один - Савельев – в Республике Крым, - уточнили в прокуратуре Мурманской области.

Савельев был обвинен в похищении человека в составе организованной группы, а также в вымогательстве, совершенном в составе организованной группы, в целях получения имущества в особо крупном размере. Суд приговорил его к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Савельев не хотел так долго сидеть, поэтому через Верховный суд пытался обжаловать приговор. Но эта инстанция решила, что менять ничего не надо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В полиции начали проверку по мопсу, которого утопили в реке Коле
Жительница Видяево украла шкатулку с драгоценностями у своей знакомой
Мурманск оказался одним из самых безопасных городов России
Томящимся в африканской тюрьме мурманским морякам передали книги на русском языке
На юге Мурманской области на голову водителя «УРАЛа» упала горная порода
На склоне при въезде в Кировск сломали «Каменный велосипед»
Молодой кандалакшанин угнал Toyota, чтобы продать ее на запчасти
В Баренцевом море стая дельфинов резвилась у рыбацкой лодки
Юный североморец, которому собрали 20 миллионов рублей, едет на лечение в Германию
8 жалоб: дело о мертвой собаке на машине прокуратура Мурманской области взяла на особый контроль
На Сейдозере завершились поиски путешественника из Санкт-Петербурга и его пса