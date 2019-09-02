2019-09-02T14:09:52+03:00
Дом. Семья

В Полярных Зорях спасли от смерти замерзшего бельчонка

Малыша Элвин за неделю пришел в себя и почти готов вернуться в лес
Елена МОЛОДЦОВА
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За неделю Элвин окреп и стал снова шустрйо белкой, а не рыжим умирающим зверьком. Фото: Помощь бездомным животным г. Полярные ЗориЗа неделю Элвин окреп и стал снова шустрйо белкой, а не рыжим умирающим зверьком. Фото: Помощь бездомным животным г. Полярные Зори
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Минувшее лето у зоозащитников из Полярных Зорь прошло под девизом «Спаси, белку!». Напомним, в начале лета волонтерам пришлось спасать найденного под завалами бельчонка. Крошку Тэодора не только выходили, но и смогли найти ему дом в Геленджике. Но когда эта история осталась позади, оказалось, что помощь людей нужна еще одному маленькому рыжему обитателю леса.

- 25 августа нам позвонили и рассказали, что на обочине дороги нашли бельчонка в плохом состоянии. Малыш, которого мы нарекли Элвином, лежал на одном месте, не двигался и ни на кого не реагировал. Крошку передали одному из наших волонтеров, - описывает события минувшей неделе руководитель группа «Помощь бездомным животным г. Полярные Зори» Ольга Молокова. – Бельчонок был весь ледяной и очень худой – под шерстью можно было прощупать все косточки. Элвина сразу положили на грелку, стали колоть глюкозу и дали нужные препараты. Спустя пару часов бельчонок начал приходить в себя!

Вечером того же дня Элвин отправился на «Трогательную ферму» к Ольге Стребковой. За неделю малыш окреп, стал очень шустрый, как и положено белке. Буквально вчера из домашнего вольера его перевели в уличный, обустроенный специально для этих лесных животных.

- Благодаря тому, что Элвин уже не совсем кроха, он остается диким и независим от человека. Как только малыш наберет вес, его можно будет спокойно выпустить в естественную среду обитания. Это самая радостная новость, ведь дикий зверек должен жить в лесу, - подчеркивает Ольга Молокова.

В Полярных Зорях спасли замерзшего бельчонка.Глядя на этого шустрого малыша, даже не верится, что еще неделю назад он был настолько слаб, что не мог шевелиться. Фото: Помощь бездомным животным г. Полярные Зори! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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