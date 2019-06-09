СЕГОДНЯ 14:13 2019-06-09T14:13:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Лето еще только началось, а лесным зверям уже в который раз требуется помощь человека. Напомним, сначала начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова не смогла бросить в лесу бельчонка-сироту, потом зоозащитнице Елизавете Титовой пришлось разворачивать целую спасательную операцию ради трех новорожденных зайчат. А теперь за жизнь крошечного бельчонка борются в Полярных Зорях.

- Малыша, которому едва ли месяц от роду, нашли люди на территории станции. Там были какие-то вагончики, а когда их снесли, ребята услышали писк, стали искать и нашли бельчонка. У него был сломан пальчик на задней лапки, буквально весел на кожице, - рассказывает волонтер группы «Помощь бездомным животным г. Полярные Зори» Ольга Молокова. – Ребята сами отвезли его в ветклинику, где ему ампутировали пальчик.

А вот приходить в себя дикого звереныша привезли к Ольге. Пока малыш очень слабенький. Но у него сильные ангелы-хранители, которые готовы бороться за его крохотную жизнь до конца.

- На меня вышла женщина, у которой большой опыт по выхаживанию белок. Мы с ней 24 часа в сутки на связи. Она мне пошагово говорит, что делать. Каждый час я его кормлю смесью, но ест пока плохо, да и в туалет практически не ходит, колю глюкозу и капаю. Но прогнозов пока нет, - говорит Ольга.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/713731" frameborder="0"></iframe> В Полярных Зорях спасают новорожденного бельчонка.Малыша со сломанным пальчиком нашли на территории станции. Теперь за его жизнь борются волонтеры. Автор: Ольга Молокова! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU