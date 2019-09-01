2019-09-01T17:32:38+03:00
Общество

В День знаний в Мурманске школьников накормили мороженым

Праздник в честь 1 сентября состоялся на Пяти Углах
Маргарита ХОВАНСКАЯ
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Фото: citymurmansk.ru.Фото: citymurmansk.ru.
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1 сентября 2019 года запомнится северянам надолго. Во-первых, День знаний в этом году выпал на воскресенье, а во-вторых, оказался неожиданно теплым. Сегодня впервые за долгие годы мороженое, которое обычно раздают в этот день в центре города, стало по-настоящему актуальным.

Перед гостями праздника выступили врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис и глава столицы Заполярья Тамара Прямикова.

– Этой осенью за парты образовательных учреждений заполярной столицы сядут почти 30 тысяч учеников. Среди них 3 500 первоклашек, – отметила директор школы № 11, депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Мазилкина. – Желаю всем школьникам и студентам новых знакомств и открытий, незабываемых впечатлений, успехов и удачи!

Напоминаем, что еще одним подарком для северян в этот день станет концерт «Хора Турецкого», который выступит у «Арктики» в 18.00 в честь Дня рождения Мурманского морского торгового порта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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