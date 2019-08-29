2019-08-29T11:56:10+03:00
Общество

День знаний 1 сентября в Мурманске 2019: программа праздника

Празднование Дня знаний 1 сентября в Мурманске в 2019 году пройдет с размахом и в несколько дней
Наталья ЛОБАНОВА
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Вперед за знаниями!Вперед за знаниями!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Нарядные школьники с букетами цветов и ранцем на спине отправятся на торжественные линейки 2 сентября. А вот на пару дней раньше всех жителей и гостей Мурманска ждет насыщенная развлекательная программа, приуроченная к Дню знаний 1 сентября в Мурманске в 2019 году.

Вот какие мероприятия ждут северян в столице Заполярья:

31 августа

14.00 – фестиваль «Мурманская осень» в сквере на улице Зои Космодемьянской, в школах № 23 (Лыжный проезд, 8) и № 50 (ул. Орликовой, 35). В фестивале примут участие творческие коллективы и исполнители из Мурманска.

1 сентября

11.30 - на площади Пять Углов начнут работу игровые интерактивные площадки, спортивные соревнования в рамках проекта «Родной двор – родной город».

12.00 - на главной сцене развернется яркое театрализованное представление от преподавателей и воспитанников Детской театральной школы. Для всех гостей - сюрпризы, конкурсы, розыгрыши и вкусное мороженое.

14.00 - продолжается фестиваль «Мурманская осень» в школе № 28 (ул. Чехова, 11), гимназии № 10 (ул. Баумана, 11), в детском городке «Сказка» на проспекте Героев-североморцев, а также на площади ДК «Судоремонтник» в Росляково (ул. Заводская, 1).

18.00 - выступление легендарного музыкального коллектива – «Хор Турецкого» (на сцене у ГДЦ «Арктика») в честь Дня рождения Мурманского морского торгового порта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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