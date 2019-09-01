2019-09-01T12:41:54+03:00
Происшествия

В Мурманске во время пожара пострадали сразу три гаража

Один из них сгорел полностью
Маргарита ХОВАНСКАЯ
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В одном из помещений обгорела стена. Фото: ГУ МЧС по Мурманской области.В одном из помещений обгорела стена. Фото: ГУ МЧС по Мурманской области.
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Причиной пожара в гаражном кооперативе может стать множество действий. Ремонт автомобиля, благоустройство самого гаража, приготовление шашлыков – все эти мероприятия так или иначе связаны с электричеством или огнем. Что же стало решающим фактором в возникновении возгорания в гаражах на улице Печенгской, 24 в Мурманске пока неизвестно. Здесь вечером 31 августа огнем были объяты сразу три любимых места любого мужчины.

- В 19:55 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании гаража. В результате пожара сгорел полностью одноэтажный гараж площадью 24 квадратных метра, огнем повреждены 2 соседних гаража, у одного обгорела 12 квадратных метров стены, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской области.

Субботним вечером с огнем боролись два пожарно-спасательных подразделения из 11 спасателей и 3 единиц техники. Причины и обстоятельства пожара в течение 10 дней вяснит специальная комиссия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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