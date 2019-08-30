Наркоторговец в федеральном розыске в Апатитах украл колбасу на 4500 рублей

СЕГОДНЯ 16:21 2019-08-30T16:21:32+03:00

Апатитчанин не смог пройти мимо колбасы и попытался утащить сразу несколько палок. Фото: Мария ЛЕНЦ

Теперь ему грозит до 4 лет лишения свободы

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35-летний житель Заполярья решил бесплатно раздобыть еды: продавцы большого магазина на улице Козлова в Апатитах заметили, как мужчина в открытую и, не стыдясь, ворует с прилавков колбасу. Прихватив с собой мясных продуктов больше, чем на 4500 рублей, северянин хотел сбежать, но на место происшествия нагрянул наряд Росгвардии.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали безработного злоумышленника и отправили в отдел полиции.

- Оказалось, местный житель уже привлекался к уголовной ответственности. Также стражи порядка выяснили, что преступник находится в федеральном розыске за распространение наркотиков, - сообщают в пресс-службе Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Мурманской области.

Сейчас в отношении апатитчанина возбуждено очередное уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Мужчине светит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU