Наркоторговец в федеральном розыске в Апатитах украл колбасу на 4500 рублей
35-летний житель Заполярья решил бесплатно раздобыть еды: продавцы большого магазина на улице Козлова в Апатитах заметили, как мужчина в открытую и, не стыдясь, ворует с прилавков колбасу. Прихватив с собой мясных продуктов больше, чем на 4500 рублей, северянин хотел сбежать, но на место происшествия нагрянул наряд Росгвардии.
Сотрудники вневедомственной охраны задержали безработного злоумышленника и отправили в отдел полиции.
- Оказалось, местный житель уже привлекался к уголовной ответственности. Также стражи порядка выяснили, что преступник находится в федеральном розыске за распространение наркотиков, - сообщают в пресс-службе Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Мурманской области.
Сейчас в отношении апатитчанина возбуждено очередное уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Мужчине светит до четырех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU