В Мурманске задержали пьяного водителя с травматом

СЕГОДНЯ 13:04 2019-08-30T13:04:04+03:00

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Молодой человек решил немного выпить и лихо прокатиться на своем Nissan по дорогам заполярной столицы. Но поездка длилась недолго - на улице Фролова его остановили сотрудники ГИБДД.

22-летнего мурманчанина доставили в отдел полиции. Во время разбирательств на глазах стражей порядка он достал из своей одежды пистолет и выкинул его в урну.

- Эксперт установил, что изъятый пистолет относится к самодельному огнестрельному оружию, которое переделали для стрельбы резиновыми пулями, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Мурманской области. - Автомобилист пояснил полицейским, что нашел эту вещь, прогуливаясь у озера.

Раньше местный житель уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. На северянина завели дело по статье 223 Уголовного кодекса РФ (незаконные изготовления, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей). Теперь ему светит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU