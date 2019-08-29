Молодожены из Североморска попросили подарить им вместо цветов корм для животных

СЕГОДНЯ 16:56 2019-08-29T16:32:26+03:00

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Североморский приют «Надежда» притягивает к себе добрых людей. Напомним, в декабре 10-летняя школьница Василина Чеконина отдала им свою премию за успехи в учебе. А теперь молодожены Дарья и Сергей Калинины устроили из своей свадьбы благотворительную акцию, предложив гостям вместо моря цветов подарить им корм для животных.

- Меня всегда окружали собаки. Семья, в которой я выросла, состоит не только из мамы, папы и младшей сестренки, но еще из двух шпицев и йорка. Совершенно случайно в нашем доме появилась еще и Карамелька (ее Дарья взяла два года назад из приюта – Ред.), которая для меня стала лучшим другом и настоящей хранительницей душевных тайн и секретов, - рассказывает новобрачная Дарья Калинина. - Приюты для животных, где содержится множество таких же чудесных собак, к великому сожалению могут рассчитывать только лишь на помощь волонтеров и тех, кому не безразлична судьба «мокроносов». Именно поэтому мы с мужем решили отказаться от свадебного моря цветов и порадовать обитателей приюта «Надежда».

В итоге отгуляв свадьбу, чета Калининых приехала в приют и подарила больше 260 килограммов корма, а также сертификаты на покупку вкусняшек для собак.

- Это настолько приятно, что не хватает слов, чтобы выразить восторг и благодарность! – отреагировали на такой поступок волонтеры приюта «Надежда». – Да, чудеса случаются! Мы это знаем, благодаря вам, наши друзья! Инициатива Дарьи и ее супруга Сергея – самое настоящее чудо, это лучик тепла и света! Мы бесконечно благодарны молодоженам!

ИСТОЧНИК KP.RU