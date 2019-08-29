2019-08-29T13:10:12+03:00
Телевизор

Первый канал покажет сериал "Дипломат", снятый в Териберке

В новом проекте сыграли Александр Лазарев-младший, Анна Старшенбаум, Вилле Хаапасало
Мария ПАШЕНКОВА
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Премьера "Дипломата" состоится на Первом канале 2 сентября. Фото: скриншот видеоПремьера "Дипломата" состоится на Первом канале 2 сентября. Фото: скриншот видео
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Каждый год на отечественном телевидении выходит по несколько фильмов и сериалов, которые снимались в Мурманской области. Главные площадки для работы режиссеров и актеров - Мурманск, Кировск с Апатитами и, конечно, Териберка.

Прославленное "Левиафаном" село стало декорациями для многих проектов. Один из них - сериал "Дипломат" Первого канала.

- Когда-то перед потомственным молодым дипломатом Петром Андреевичем Лучниковым был распахнут весь мир, но жизнь внесла свои коррективы. Теперь свой обширный дипломатический опыт Лучников в основном применяет в многоходовых любовных комбинациях. Вконец изовравшись, Лучников решает начать жизнь с чистого листа. Но удастся ли это ему!? - говорится в описании многосерийного фильма.

Режиссером сериала стал Юрий Кузьменко. Главные роли сыграли Александр Лазарев-младший, Анна Старшенбаум, Вилле Хаапасало и другие.

- Многосерийную лирическую комедию "Дипломат" снимали в Москве. А живописная Териберка в Мурманской области стала на время Шпицбергеном, куда по сюжету судьба забросила работать главного героя, - уточняет сайт tricolortvmag.ru.

Премьера "Дипломата" состоится 2 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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