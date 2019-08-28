Мурманский общественный транспорт переходит на осеннее расписание

СЕГОДНЯ 17:34 2019-08-28T16:50:44+03:00

Автобусов и троллейбусов станет больше, а интервалы движения уменьшатся на 10%

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Совсем скоро наступит золотая пора и поэтому АО «Электротранспорт» меняет свой режим на осенний. С 26 августа все троллейбусные маршруты - №3, 4, 6 и 10 - начали курсировать по обновленному расписанию. Автобусы № 1, 10А, 11, 18, 19, 27, 29, 33Р тоже поменяют свой график, но с 29 августа. Например, автобус №18 теперь можно ждать не больше 11 минут.

Как сообщается на сайте предприятия «Электротранспорт», количество городского транспорта в Мурманске на осень составит 90 автобусов и 81 троллейбус.

- Осенью мурманчане традиционно возвращаются из отпусков, к 1 сентября пассажиропоток увеличивается, поэтому возникает необходимость в дополнительном транспорте, - рассказывает заместитель генерального директора АО «Электротранспорт» Владимир Буряк.

Подробную информацию и полное расписание движения троллейбусов и автобусов жители Мурманской области и гости города могут узнать на сайте предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU