Мурманский общественный транспорт переходит на осеннее расписание
Совсем скоро наступит золотая пора и поэтому АО «Электротранспорт» меняет свой режим на осенний. С 26 августа все троллейбусные маршруты - №3, 4, 6 и 10 - начали курсировать по обновленному расписанию. Автобусы № 1, 10А, 11, 18, 19, 27, 29, 33Р тоже поменяют свой график, но с 29 августа. Например, автобус №18 теперь можно ждать не больше 11 минут.
Как сообщается на сайте предприятия «Электротранспорт», количество городского транспорта в Мурманске на осень составит 90 автобусов и 81 троллейбус.
- Осенью мурманчане традиционно возвращаются из отпусков, к 1 сентября пассажиропоток увеличивается, поэтому возникает необходимость в дополнительном транспорте, - рассказывает заместитель генерального директора АО «Электротранспорт» Владимир Буряк.
Подробную информацию и полное расписание движения троллейбусов и автобусов жители Мурманской области и гости города могут узнать на сайте предприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU