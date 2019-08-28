2019-08-28T16:50:44+03:00
Общество

Мурманский общественный транспорт переходит на осеннее расписание

Автобусов и троллейбусов станет больше, а интервалы движения уменьшатся на 10%
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Фото: citymurmansk.ru.Фото: citymurmansk.ru.
Изменить размер текста:

Совсем скоро наступит золотая пора и поэтому АО «Электротранспорт» меняет свой режим на осенний. С 26 августа все троллейбусные маршруты - №3, 4, 6 и 10 - начали курсировать по обновленному расписанию. Автобусы № 1, 10А, 11, 18, 19, 27, 29, 33Р тоже поменяют свой график, но с 29 августа. Например, автобус №18 теперь можно ждать не больше 11 минут.

Как сообщается на сайте предприятия «Электротранспорт», количество городского транспорта в Мурманске на осень составит 90 автобусов и 81 троллейбус.

- Осенью мурманчане традиционно возвращаются из отпусков, к 1 сентября пассажиропоток увеличивается, поэтому возникает необходимость в дополнительном транспорте, - рассказывает заместитель генерального директора АО «Электротранспорт» Владимир Буряк.

Подробную информацию и полное расписание движения троллейбусов и автобусов жители Мурманской области и гости города могут узнать на сайте предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Апатитах в «нехорошей» квартире нашли второй за год труп
В Мурманске букет цветов на День знаний стоит около 1500 рублей
В новом торговом центре в Мурманске прошли учения
В Мурманске ожидается потепление до +23 градусов
На старой дороге под Ковдором в кювете нашли Chery Tiggo, водитель которой потерялся в лесу
Мурманчан возмущают столь ранние сроки охоты на боровую дичь
Промахнулась мимо раковины: мурманчанка убеждала следователей, что случайно зарезала собутыльника
Смертельный обгон: Под Апатитами в аварии погибла известная пара мурманчан
Машину пропавшего путешественника из Санкт-Петербурга нашли у рудника в Ревде
Бывший зять мурманской пенсионерки украл из ее квартиры 700 тысяч рублей
В Мурманской области отопительный сезон в жилых домах начнется 1 сентября
Вблизи Североморска-3 группа «Прерванный полет» установила первую памятную табличку
В Мурманске у Атомфлота бродит медведь
В Мурманске внедорожник перевернулся в воздухе и сбил ограждением 17-летнюю девушку
В Лувеньге ищут кировчанина, который приехал на морскую рыбалку
В Молочном впервые за 30 лет ремонтируют поликлинику
Потерявшегося под Ковдором водителя, съехавшего в кювет Chery, ищут с воздуха
В Раякоски приехал фельдшер
В Мурманске найти пропавшую бабушку в тапочках помогли внимательные врачи
Гидрографы Северного флота открыли пять новых островов в Арктике
32-летняя кандалакшанка утонула в пруду под Санкт-Петербургом
С самолета Мурманск-Москва, на котором летел Андрей Чибис, сняли пьяного дебошира
В Апатитах посетитель рюмочной избил девушку за слишком дорогой алкоголь
В Мурманской области пропал путешественник из Санкт-Петербурга и его пес