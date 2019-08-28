2019-08-28T10:52:08+03:00
Дом. Семья

В Мурманске у Атомфлота бродит медведь

Желающих прогуляться в том районе просят быть осторожнее
Елена МОЛОДЦОВА
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Мурманчане замтели мишку, гуляющего у Атомфлота. Фото: соцсетиМурманчане замтели мишку, гуляющего у Атомфлота. Фото: соцсети
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Ну, что ж спустя почти четыре месяца бурые хищники добрались и до столицы Заполярья. Напомним, косолапые проказники все лето держат в страхе жителей Кандалакши, Апатитов, Кировска, Североморска, Верхнетуломского и Ловозерского района. Но на днях медведицу с медвежонком заметили на северном берегу Рогозера. О своих наблюдениях мурманчане сообщили в госохотнадзор, а те, выехав, на место пришил к выводу, что угрозы для людей нет – в конце концов, хозяева леса бродят в своей естественной среде обитания. Правда, как оказалось косолапая мамаши с малышом – лишь первый звоночек.

- Недалеко от Росты, в районе Атомфлота, бродит мишка. Будьте аккуратнее в походе за грибами! – такое тревожное сообщение разлетелось по социальным сетям.

К слову, мурманчанин, заметивший гуляющего хозяина леса, даже сделал фотографию хищника. Правда, держась при этом на крайне безопасном расстоянии. Но, тем не менее, теперь собираясь на прогулку на лоно природы стоит держать ухо востро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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