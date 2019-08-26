В Мурманской области 2 сентября в школы пойдет 8821 первоклассник

СЕГОДНЯ 16:29 2019-08-26T16:31:12+03:00

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До того, как школы и детские сады вновь распахнут свои двери для подрастающего поколения северян осталось всего шесть дней. Вновь зазвенят первые звонки, а стены образовательных учреждений наполнятся звонкими детскими голосами. В Мурманской области к началу нового учебного года уже все готово.

- С 1 сентября свои двери откроют 482 учреждения для почти 82 тысячи воспитанников. Первоклассников пока ожидается, как и в прошлом году, 8821 ребенок, - рассказывает министр образования Мурманской области Ирина Ковшира.

Для школьников в ведомстве закупили учебников на 105 миллионов рублей, а также созданы все условия по организации питания. А вот дефицит педагогических кадров в министерстве надеются решить за счет выпускников мурманских вузов.

- Вакансии есть. Но учитывая, что в этом году 216 молодых специалистов вышли из МАГУ и 315 - из Мурманского педагогического колледжа, мы надеемся, что эти вакансии будут закрыты, - отметила Ирина Александровна.

Торжественные линейки во всех школах Заполярья пройдут 2 сентября. За исключением Кировска. Там праздник для школьников решили устроить, как и положено, первого числа, несмотря на воскресный день. Напомним, к этому времени уже во всех учреждениях дадут отопление и ребята начнут учиться уже в прогретых после холодного лета аудиториях.

ИСТОЧНИК KP.RU