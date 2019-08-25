2019-08-25T11:06:55+03:00
Происшествия

На Печенгской дороге сгорела иномарка

А в Мурманске огнеборцам пришлось дважды тушить автопожары
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Огонь "перекрасил" зеленую Toyota Avensis в белый цвет. Фото: Мурманск ДТП ЧПОгонь "перекрасил" зеленую Toyota Avensis в белый цвет. Фото: Мурманск ДТП ЧП
Изменить размер текста:

Машины погибают в огне в Заполярье не так уж и редко, но в истории, которая произошла на Печенгской дороге, пока больше вопросов, чем ответом.

- Мы проезжали мимо, когда увидели горящую зеленую Toyota Avensis с госномером у186ер51. Внутри машины и рядом с ней никого не было и пожарных пришлось вызывать нам, - рассказывает в группе «Мурманчк ДТП ЧП» о минувших событиях очевидец, пожелавший остаться неизвестным. - Водительская дверь на распашку. Причина возгорания не известна. Местонахождение водителя или владельца иномарки, а так же возможных пассажиров тоже.

Инцидент произошел на 1464 километре трассы «Кола» в сторону Печенги буквально в пяти метрах от дороги. Подоспевшие огнеборцы потушили «железного коня», но он успел сгореть дотла.

- На данный момент на место пожара, что в районе Долины Славы, выехала следственно-оперативная группа. Владелец автомобиля, 2000 года выпуска, уже установлен. Проводится проверка, по результатам которой будет приятно процессуальное решение, - отметила начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

К слову, минувшей ночью горели автомобили и в Мурманске. В 21:26 24 августа пожарным пришлось выезжать на улицу Бочкова. По словам очевидцев, перед возгоранием «УАЗа» слышались какие-то взрывы. Огонь потушили, но он успел повредить моторный отсек и уничтожить салон. А в 01:35 помощь пожарных нужна была машине у дома №47 по улице Сафонова – у нее выгорел салон и моторный отсек, а ее соседку от пламени спасли пожарные.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По дороге на Лотту искали двух рыбаков
В Мурманск вернулись рисунки, которые дорожники уничтожили год назад
В Мурманске подростки переодеваются деревьями и пугают прохожих
В Ковдоре заметили медведя, гуляющего среди могил
Пропавшего в апреле пассажира поезда "Вологда-Мурманск" могла подвезти машина
В Кировске и Апатитах к 1 сентября появится 4 детских и 4 спортивных площадки
В Мурманской области завершились поиски пенсионерки в тапочках и мужчины, ушедшего из больницы
Из-за срыва рейса «Тамбов - Санкт-Петербург» у мурманчан пропали билеты домой
В Кировске открыли Ледовый дворец
В Мурманске из квартирного пожара спасли женщину
Неизвестный богач пожертвовал на лечение больного раком мальчика из Североморска-3 15 миллионов рублей
Вице-премьер Дмитрий Козак поздравил горняков Кировска с профессиональным праздником
Перед тем, как из Мурманска ушла первая в мире плавучая АЭС, ее освятили
В Мурманске задержали пьяного водителя BMW
За 2019 год в Мурманской области построили 199 домов
Камера видеонаблюдения сняла, как в Ковдоре рабочего обожгло током
Цена за квадратный метр жилья в Мурманске за год выросла на 11 тысяч
На судне "Заполярье" почти закончились еда, вода и топливо
В Апатитах мужчину в собственной квартире ограбил сосед
В Сясьстрое ловят карельского Хатико, чтобы отвезти в Мурманск
Башкортостанец забил до смерти мужчину из Мурманска
В Мурманской области ищут мужчину, который ушел из городской больницы
В Мурманске из-за сильного ливня уплыла будка с охранником
К Новому году в центре Мурманска появится чум-скамья
В Мурманской области начали прививать от гриппа
Под Североморском заметили гуляющих енотов
Мурманчане попадают в должники к Электротранспорту
В Лопарской столкнулись Yamaha и Chevrolet