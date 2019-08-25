На Печенгской дороге сгорела иномарка

СЕГОДНЯ 11:06 2019-08-25T11:06:55+03:00

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Машины погибают в огне в Заполярье не так уж и редко, но в истории, которая произошла на Печенгской дороге, пока больше вопросов, чем ответом.

- Мы проезжали мимо, когда увидели горящую зеленую Toyota Avensis с госномером у186ер51. Внутри машины и рядом с ней никого не было и пожарных пришлось вызывать нам, - рассказывает в группе «Мурманчк ДТП ЧП» о минувших событиях очевидец, пожелавший остаться неизвестным. - Водительская дверь на распашку. Причина возгорания не известна. Местонахождение водителя или владельца иномарки, а так же возможных пассажиров тоже.

Инцидент произошел на 1464 километре трассы «Кола» в сторону Печенги буквально в пяти метрах от дороги. Подоспевшие огнеборцы потушили «железного коня», но он успел сгореть дотла.

- На данный момент на место пожара, что в районе Долины Славы, выехала следственно-оперативная группа. Владелец автомобиля, 2000 года выпуска, уже установлен. Проводится проверка, по результатам которой будет приятно процессуальное решение, - отметила начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

К слову, минувшей ночью горели автомобили и в Мурманске. В 21:26 24 августа пожарным пришлось выезжать на улицу Бочкова. По словам очевидцев, перед возгоранием «УАЗа» слышались какие-то взрывы. Огонь потушили, но он успел повредить моторный отсек и уничтожить салон. А в 01:35 помощь пожарных нужна была машине у дома №47 по улице Сафонова – у нее выгорел салон и моторный отсек, а ее соседку от пламени спасли пожарные.

ИСТОЧНИК KP.RU