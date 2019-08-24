2019-08-24T14:15:38+03:00
Общество

В Кировске открыли Ледовый дворец

Стройку спешили закончить специально ко Дню горняка
Елена МОЛОДЦОВА
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Юные спортсмены про достоинству оценили новую ледовую арену.Юные спортсмены про достоинству оценили новую ледовую арену.Фото: Елена МОЛОДЦОВА
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Поистине важнейшее событие произошло накануне, 23 августа, в Кировске, где в преддверии Дня горянка торжественно открыли Ледовый дворец «Апатит Арена», который обошелся правительству Мурманской области и градообразующему предприятию в 500 миллионов рублей. Восторженные глаза юных хоккеистов, вышедших впервые на новый лед, были для инвесторов лучшей благодарностью.

- Смету проекта пришлось увеличить, чтобы получить многофункциональный комплекс, который можно будет использовать и для занятий спортом, и для проведения выставок и концертов. И, конечно, для нас было принципиально важно доделать это ко Дню горняка. Я сам лично три раза приезжал посмотреть, как идет строительство. А мой заместитель здесь практически жил, пока работы не закончились, - отметил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

А потом Андрей Владимирович вместе с заместителем председателя совета директоров «ФосАгро» Андреем Гурьевым открыл ледовую арену, ударив по воротам, которые, к слову, доблестно защищали юные хоккеисты. После торжественной части спортсмены на новеньком льду сразились в матче на кубок прославленного хоккеиста Сергея Федорова.

«Апатит Арена» получилась, действительно, достойной. За будущих звезд российского и мирового хоккея, сражающихся на поле площадью 1800 квадратных метров, могут одновременно болеть 260 человек. А проводить концерты на 750 зрителей здесь можно без растапливания льда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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