В Мурманске задержали пьяного водителя BMW

СЕГОДНЯ 16:56 2019-08-23T17:05:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Мурманске 4 августа любитель лихо погонять на своем BMW с превышением скорости попался на глаза полиции. Сотрудники ГИБДД попросили водителя остановиться, но тот лишь поддал газу и решил скрыться от полицейских. Началась погоня, и вскоре халатный автомобилист был задержан дорожно-патрульной службой.

- При проверке документов на автомобиль оказалось, что раньше 34-летний молодой человек уже неоднократно привлекался к ответственности за езду в пьяном виде. Этот случай не исключение. Результаты освидетельствования показали, что он был пьян, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

На 34-летнего нарушителя заведено уголовное дело по статье 264.1 Уголовного Кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Жителю Заполярья грозит заключение сроком до двух лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/727722" frameborder="0"></iframe> В Мурманске задержали пьяного водителя.Видео: пресс-служба УМВД по Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU