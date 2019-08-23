2019-08-23T17:05:53+03:00
Происшествия

В Мурманске задержали пьяного водителя BMW

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы [видео]
Наталья ЛОБАНОВА
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Фото: скриншот видео.Фото: скриншот видео.
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В Мурманске 4 августа любитель лихо погонять на своем BMW с превышением скорости попался на глаза полиции. Сотрудники ГИБДД попросили водителя остановиться, но тот лишь поддал газу и решил скрыться от полицейских. Началась погоня, и вскоре халатный автомобилист был задержан дорожно-патрульной службой.

- При проверке документов на автомобиль оказалось, что раньше 34-летний молодой человек уже неоднократно привлекался к ответственности за езду в пьяном виде. Этот случай не исключение. Результаты освидетельствования показали, что он был пьян, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

На 34-летнего нарушителя заведено уголовное дело по статье 264.1 Уголовного Кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Жителю Заполярья грозит заключение сроком до двух лет.

В Мурманске задержали пьяного водителя.Видео: пресс-служба УМВД по Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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