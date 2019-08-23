Башкортостанец забил до смерти мужчину из Мурманска

СЕГОДНЯ 12:23 2019-08-23T12:23:10+03:00

Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы

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Мурманчанин никак не мог предугадать, что его жизнь навсегда прервется одним холодным весенним вечером 2019 года. 6 марта мужчина из Стерлитамака в столице Заполярья распивал спиртные напитки с местным 44-летним жителем в доме по улице Бабикова. Слово за слово и у знакомых начался конфликт, в ходе которого башкортостанец не на шутку разозлился. Злоумышленник оказался боксером, и стал яростно осыпать северянина ударами.

- Ссора произошла на бытовой почве. Мужчина имел спортивный разряд по боксу и нанес потерпевшему не менее девяти ударов по голове, шее, груди и животу, - поясняют в следственном комитете РФ по Мурманской области.

От полученных травм мурманчанин почти сразу скончался. Преступник, осознав, что натворил, быстро вызвал скорую помощь, но было уже поздно. Житель Башкортостана полностью признал свою вину и дал признательные показания.

Уголовное дело по статье 111 Уголовного Кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) в отношении 37-летнего мужчины направлено в суд. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU