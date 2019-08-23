В Мурманской области ищут мужчину, который ушел из городской больницы

СЕГОДНЯ 11:56 2019-08-23T11:56:28+03:00

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Волонтеры отряда "МурманСпас" просят северян не остаться в стороне и помочь с поисками 57-летнего Ивана Барановского.

Мужчина 21 августа ушел из городской больницы в Верхнетуломском на улице Лесная. И с тех пор нет зацепок, где же он находится. Ивану нужна помощь врачей и он дезориентирован.

Был одет в пиджак горчичного цвета, светло-синие джинсы и тапочки.

Всех, кто может помочь с поисками северянина, просят позвонить в полицию по телефонам 02, 102, 8(81553) 3-31-72 или по телефонам "МурманСпас" 8911-311-70-20 и 8911-339-89-41.

Также в Мурманской области ищут 69-летнего Вячеслава Еремина, который 16 августа ушел из дома на проспекте Кольский и пропал. Помощь нужна и родным 53-летнего Валерия Семенова. Мужчина еще 6 августа приехал в Заполярье из Санкт-Петербурга, чтобы продать дачу, и загадочно исчез. До сих пор его близкие не знают, где он.

ИСТОЧНИК KP.RU