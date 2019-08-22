2019-08-22T15:16:34+03:00
Дом. Семья

В Полярном бьют тревогу: 17 кошек могут вернуться в "кошачий" ад

Животных нашли в ужасном состоянии в квартире бабушки
Мария ПАШЕНКОВА
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Часть кошек уже забрали от бабушки. Но 17 животным нужен новый дом. Фото: "ЗООЗАТО"Часть кошек уже забрали от бабушки. Но 17 животным нужен новый дом. Фото: "ЗООЗАТО"
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К зооволонтерам Полярного обратилась местная жительница. Бабушка годами приводила в свою квартиру кошек, там же животные плодились. В итоге в какой-то момент на нескольких десятках квадратных метров жило уже 40 мурлык!

Нашли их в ужасном состоянии: гноящиеся глаза, облезлая шерсть, торчащие ребра. Когда кошкам и котам нечего было есть, а такое бывало нередко, они съедали котят. От вони, что шла от животных, даже у бывалых волонтеров, перехватывало дыхание.

Уже несколько недель они пытаются спасти четвероногих. 26 их них уже стерилизованы и кастрированы, часть находится на лечении, нашлись и те, кого было гуманнее усыпить. Сейчас волонтеры бьют тревогу.

- К возврату подлежат 17 котеек. 17 несчастных душ в скором времени отправятся обратно в этот кошачий ад. Они только привыкли к чистым подстилочкам, к регулярному и сытному питанию, начали играться между собой и в игрушки. Только-только оттаяли... Необходимо всеми силами не допустить их возвращения!!! - пишут представители группы "ЗООЗАТО".

Для кошек ищут дом или кураторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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