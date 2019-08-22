Норковые шубы! Новая коллекция

СЕГОДНЯ 13:20 2019-08-22T13:20:35+03:00

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С 4 по 8 сентября в Выставочном павильоне «МурманЭКСПО» — Новоторжская ярмарка.

Это крупный российский производитель и большая выставка-продажа натуральных шуб. Для вас — красивые шубы из российской и аукционной норки.

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Цвета на выбор: натуральные и тонированные с применением современной технологии — реинфорсинга.

Много новых моделей шуб! Фасоны модные и классические. Размеры: 42 — 60.

Цены на любой вкус:

Норковая шуба фабричного производства — 98 тыс. руб. Модная норковая шуба свободного кроя — 145 тыс. руб. Длинная шуба из меха аукционной норки с английским воротником — 175 тыс. руб.

Шубы сшиты по ГОСТам. Гарантия — до 2-х лет. Рассрочка. Кредит.**

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За шубой на Новоторжскую ярмарку!

4 — 8 сентября 2019, ср. — вс., 10:00 — 20:00 Выставочный павильон «МурманЭКСПО» Мурманск, Кольский пр-т, 51

*Рассрочка. Кредит. ООО “РусфинансБанк”, лиц. ЦБ РФ №1792 от 13.02.2013

www.shubu.ru 8 (800) 222 63 92 (звонок бесплатный)

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ИСТОЧНИК KP.RU