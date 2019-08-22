В Кандалакше у Дворца культуры появились скамейка-пианино и никуда не едущий велосипед

СЕГОДНЯ 12:33 2019-08-22T12:00:53+03:00

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Хочешь изменить мир – начни с себя! Именно этой индийской мудростью решили руководствоваться жители Кандалакши, и в итоге у них получился очаровательный тематический сквер.

- На днях три новых арт-объекта установлены в сквере у Дворца культуры. Это оригинальная фоторамка, парковка для велосипедов и тематическая скамья, - рассказал о радостной новости глава Кандалакши и Кандалакшского района Михаил Павлов. - Идеи ваши, реализация наша, а изготовление – «Арт. Кузня» при поддержке Кандалакшского алюминиевого завода и программы «Формирование комфортной городской среды».

А велосипед уже полюбился ребятишкам. Фото: Из личного архива Михаила Павлова

Что ж, оригинальные арт-объекты местные жители уже оценили по достоинству. Ребятишки с удовольствием оседлали металлический никуда не едущий велосипед, а пожилые люди оценили удобство скамейки-пианино. Правда, среди кандалакшан нашлись и те, кто после восторженного осмотра новинок нашел недостатки.

- Ребята, режет глаз! Непрофессионально! Сделайте по середине октаву,- попросил Виталий Бородулин.

ИСТОЧНИК KP.RU