2019-08-22T12:00:53+03:00
Общество

В Кандалакше у Дворца культуры появились скамейка-пианино и никуда не едущий велосипед

Идеи арт-объектов предложили сами жители
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
У скамейки-пианино ценители искусства нашли недостатки. Фото: Из личного архива Михаила ПавловаУ скамейки-пианино ценители искусства нашли недостатки. Фото: Из личного архива Михаила Павлова
Изменить размер текста:

Хочешь изменить мир – начни с себя! Именно этой индийской мудростью решили руководствоваться жители Кандалакши, и в итоге у них получился очаровательный тематический сквер.

- На днях три новых арт-объекта установлены в сквере у Дворца культуры. Это оригинальная фоторамка, парковка для велосипедов и тематическая скамья, - рассказал о радостной новости глава Кандалакши и Кандалакшского района Михаил Павлов. - Идеи ваши, реализация наша, а изготовление – «Арт. Кузня» при поддержке Кандалакшского алюминиевого завода и программы «Формирование комфортной городской среды».

А велосипед уже полюбился ребятишкам. Фото: Из личного архива Михаила Павлова

А велосипед уже полюбился ребятишкам. Фото: Из личного архива Михаила Павлова

Что ж, оригинальные арт-объекты местные жители уже оценили по достоинству. Ребятишки с удовольствием оседлали металлический никуда не едущий велосипед, а пожилые люди оценили удобство скамейки-пианино. Правда, среди кандалакшан нашлись и те, кто после восторженного осмотра новинок нашел недостатки.

- Ребята, режет глаз! Непрофессионально! Сделайте по середине октаву,- попросил Виталий Бородулин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Гроза в августе: В Мурманске град и перебои с электричеством
Неудачное падение: В Апатитах мужчина умер прямо на танцполе
В Полярном бьют тревогу: 17 кошек могут вернуться в "кошачий" ад
В Оленегорске установили восемь дог-боксов
В центральном сквере Мурманска появится детская площадка за почти полтора миллиона рублей
В Мурманске прохожий отпинал джек-рассел-терьера, который хотел его поприветствовать
Норковые шубы! Новая коллекция
В Зеленоборском из магазина изъяли 185 килограммов просроченной мясной продукции
Погибший в Апатитах мужчина жил в заброшенной машине
Первый пошел: суд дал условный срок посреднику в афере в североморском МЧС
Житель Полярных Зорь стал победителем Карельского марафона на 50 километров
В Мурманской области отстрелили 11-го медведя в этом сезоне
В Апатитах труп подкинули в бесхозную машину
Лесной пожар под Ковдором тушили 12 человек и вертолет Ми-2
Три ребенка из Мурманской области пострадали в аварии в Карелии
В Кандалакше выпал крупный град
Житель Мурманской области пытался изнасиловать 16-летнюю девушку в Сочи
Мурманчанка Валентина Гунина вошла в состав женской сборной страны по шахматам
Под Ковдором в Зашейковском лесничестве горит лес