На Рогозере в Мурманске разрешается плотина

СЕГОДНЯ 12:41 2019-08-21T12:41:56+03:00

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Сценарий событий, если не дай Бог прорвет плотины Нижнетуломской или Верхнетуломской ГЭС, мы хорошо знаем. Правда, на страже нашей безопасности в этих случаях стоят энергетики. Но беда пришла, откуда не ждали. Оказывается, и в самом Мурманске есть плотина, за которой уже много лет никто не следит, а вода, как говорится, и камень точит.

- У нас есть замечательное озеро Рогозеро, которое находится практически в черте города. На нем стоит плотина, и ее состояние с каждым годом становится все плачевнее. Кажется, что совсем немного и рванет! – бьет тревогу в группе «Мурманск – столица Арктики» Ольга Мукомела. - Мы лишимся прекрасного озера. Ну, и, думаю, не без вытекающих последствий.

Действительно, фотографии разрушающейся плотины на Рогозере впечатляют. Бетонная преграда для воды явно готова сдаться на милость стихии. И что тогда? В МЧС по Мурманской области уверены, что вселенский потоп городу-герою не грозит.

- Плотина на Рогозере является старым гидротехническим сооружением и уже давно не эксплуатируется. В случае его разрушения, вода попадет в Большое и Новое озера. Тем мне менее, уровень в них поднимется несущественно, и не создаст угрозу подтопления столицы Заполярья. Повода для паники нет, - уверяет начальник отдела ГО, ЧС и ПБ Мурманска Юрий Осадчук.

ИСТОЧНИК KP.RU