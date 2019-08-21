Смертельный обгон: Под Апатитами столкнулись Acura и Nissan

СЕГОДНЯ 09:49 2019-08-21T09:49:51+03:00

Женщина погибла на месте, ее муж – в больнице, а виновник практически не пострадал [видео]

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Мурманчане, предпочитающие путешествовать на собственном автомобиле, не раз встречали на федеральной трассе «Кола», люксовые внедорожники, которые обгоняют как стоячих тех, кто едет с, казалось бы, довольно приличными 140 км\ч. Один такой гонщик устроил смертельную аварию под Апатитами.

- В 18:25 20 августа на 1225 километре автодороги «Кола» произошло ДТП. 46-летний водитель Acura выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Tiida. 69-летний водитель легковушки в больнице, его пассажирка, 1950 года рождения, погибла на месте еще до приезда медиков. Водитель внедорожника обслужен амбулаторно. Проводится проверка, - сообщила инспектор по пропаганде УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

Удар был чудовищной силы. От компактного Nissan Tiida осталась лишь грубо смятая груда железа. Внедорожнику досталось чуть меньше, но выглядит он тоже крайне неприглядно. Первыми на помощь зажатым в покореженных машинах людям пришли спасатели. Как рассказали сотрудники МЧС «ХибИнформБюро», женщину без признаков жизни лежала на водителе. Им пришлось сначала отодвинуть ее, чтобы достать мужчину, которому еще можно было помочь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/727135" frameborder="0"></iframe> Смертельная авария под Апатитами.Автор: ХибИнформБюро! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU