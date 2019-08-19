Тело рыбака из Апатитов нашли на дне озера Верховское

СЕГОДНЯ 18:19 2019-08-19T17:13:50+03:00

Следов криминала на месте происшествия обнаружено не было. Фото: пресс-служба СКР по Мурманской области.

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16 августа апатитчанин решил порыбачить с родственниками на озере Верховское в Кандалакшском районе. К несчастью, долго удить рыбу он не смог. Как выяснилось, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Теряя равновесие, он выпал из моторной лодки и утонул. Спасательный жилет погибший не надевал, хотя понимал, что плавать не умеет. Водолазы кировского поисково-спасательного подразделения МЧС нашли тело рыбака на глубине озера.

- На месте происшествия следов борьбы, волочения и других признаков, указывающих на совершение преступления против жизни мужчины, не обнаружено, - рассказывают в Следственном отделе Кандалакши. - Сейчас правоохранители проверяют обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следует быть осторожными и внимательными на воде в теплую погоду, потому что такие происшествия - не редкость. Так, только вчера в Мурманской области другой рыбак утонул, попытавшись переправиться через реку Пак.

ИСТОЧНИК KP.RU