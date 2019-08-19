Исследования подтвердили - под Мончегорском можно добывать платину

СЕГОДНЯ 17:57 2019-08-19T16:59:20+03:00

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Горный массивы Поаз в 3-5 километрах от Мончегорска - золотая жила. В буквальном смысле слова. Ведь здесь в глубине таятся полезные ископаемые. Уже год здесь проходят исследования по госконтракту, которые должны показать что именно можно добывать и в каком объеме. Ставку делают на платиноиды. Общая площадь для исследования - 11,1 квадратных километров.

- С начала работ, начатых нами в 2018 году, на рудопроявлении пробурены скважины общим объемом 3956,5 погонных метров. Все скважины задокументированы и опробованы. Получены первые результаты 300 керновых проб. По данным буровых работ, по сравнению с горными работами мощность рудной зоны увеличилась в 2 раза. Полученные новые геологические данные по участку Поаз подтверждают уникальные ресурсы участка по платиноидам, - рассказал управляющий директор АО «Росгеология» Олег Васин.

Причем вместе с платиной здесь могут найти также попутные компоненты. А это, не много не мало, золото, никель и медь. Насколько богато Поаз скажут в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU