Под Мончегорском изучают месторождение платины

СЕГОДНЯ 15:43 2018-12-24T15:43:38+03:00

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Горный участок Поаз под Мончегорском еще называют местным плутоном. Но не за красоту пейзажа он привлек внимание, а тем, что является перспективным для добычи платины. Настолько, что на изучение были выделены деньги из федерального бюджета.

Здесь недавно завершили этап маршрутных, геофизических и буровых полевых поисковых работ.

- Мы получили хорошие результаты по перспективам выявления платинометальных руд. В северо-восточной части массива Поаз выявлены выходы рудного горизонта на поверхность, что предполагает добычу руды открытым способом. Оруденение подтверждено горными и буровыми работами в северной, центральной и южной частях массива. Протяженность рудной зоны по падению составляет 4 километра, по простиранию - 3, мощность - от 20 до 50 метров, - рассказал управляющий директор "Росгеологии" Олег Васин.

При этом у Поаз на площади почти 11 квадратных километров. могут найти хорошие месторождения попутных компонентов: золота, никеля и меди.

Напомним, на Кольском полуострове также идет разработка месторождений урана и алмазов.