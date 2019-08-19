2019-08-19T11:48:36+03:00
Происшествия

В Апатитах велосипедист обстрелял компанию, выгуливавшую собаку без поводка и намордника

В запутанной ситуации теперь разбирается полиция
Варвара РУСЛАНОВА
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На место стрельбы съехались полицейские и "Скорая". Фото: ХибИнформБюроНа место стрельбы съехались полицейские и "Скорая". Фото: ХибИнформБюро
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История, достойная хорошего боевика, произошла в ночь на 19 августа в Апатитах на улице Жемчужной. Причиной конфликта снова стала собака, которую владельцы решили выгуливать без поводка и намордника.

- Две женщины и мужчина – вся троица находилась в достаточно веселом настроении, подогретым спиртными напитками – вышла прогуляться летним вечером вместе со своим питомцем. Навстречу компании попался велосипедист, которого возмутило, что четвероногий друг гуляет без намордника и поводка. Он сделал замечание, из-за которого и завязалась перепалка, - сообщает подробности запутанной истории «ХибИнформБюро».

В итоге велосипедист достал пневматику и открыл стрельбу по людям. К тому моменту, когда на место прибыли сотрудники полиции, там остались только подвыпившая компания и еще одна троица – группа поддержки куда-то подевавшегося спортсмена.

- 36-летняя женщина с застрявшей в веке пулей была сначала доставлена в Апатитско-Кировскую больницу, а потом переведена в Мурманск. По факту конфликта проводится проверка, в ходе которой наши сотрудники разберутся в запутанной ситуации, - отметила начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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