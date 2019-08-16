В полной темноте: В Мурманске пройдет благотворительная акция для бездомных животным

СЕГОДНЯ 16:11 2019-08-16T15:19:18+03:00

В воскресенье можно убдет не только помчь пушистикам, нои весело провести с ними время. Фото: Группа волонтеров Лизы Титовой

Изменить размер текста: A A

Грядущие выходные готовят хорошую погоду для мурманчан. Согретую солнцем душу можно будет побаловать еще и в компании радостных «хвостиков», ищущих свой дом. В это воскресенье, 18 августа, пройдет благотворительный праздник, на котором все желающие смогут весело и душевно провести свое время, а также оставить пожертвования для бездомных животных.

- Программа праздника очень разнообразная. Маленьких гостей ждут веселые игры от аниматоров группы «Понарошки», а остальных – благотворительная ярмарка, мастер-классы и другие сюрпризы. И, конечно же, увлекательная игра – прятки в абсолютной темноте! В завершении каждый желающий сможет сфотографироваться с нашими пушистыми фотомоделями! - рассказывает Лизавета Титова, руководитель «Группа волонтеров Лизы Титовой».

Участие в празднике абсолютно бесплатно, но обязательно нужна предварительная запись. Количество мест ограничено. Все собранные финансы пойдут на лечение и корм четвероногим друзьям. Сделать доброе дело и провести весело время вы сможете 18 августа в 13:00 в «Прятки№1» по адресу: улица Инженерная, дом 22.

ИСТОЧНИК KP.RU