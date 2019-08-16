2019-08-16T15:19:18+03:00
Общество

В полной темноте: В Мурманске пройдет благотворительная акция для бездомных животным

Горожан ждут игра в прятки, ярмарка и мастер-классы
Валерия САМОЙЛОВА
Поделиться:
В воскресенье можно убдет не только помчь пушистикам, нои весело провести с ними время. Фото: Группа волонтеров Лизы ТитовойВ воскресенье можно убдет не только помчь пушистикам, нои весело провести с ними время. Фото: Группа волонтеров Лизы Титовой
Изменить размер текста:

Грядущие выходные готовят хорошую погоду для мурманчан. Согретую солнцем душу можно будет побаловать еще и в компании радостных «хвостиков», ищущих свой дом. В это воскресенье, 18 августа, пройдет благотворительный праздник, на котором все желающие смогут весело и душевно провести свое время, а также оставить пожертвования для бездомных животных.

- Программа праздника очень разнообразная. Маленьких гостей ждут веселые игры от аниматоров группы «Понарошки», а остальных – благотворительная ярмарка, мастер-классы и другие сюрпризы. И, конечно же, увлекательная игра – прятки в абсолютной темноте! В завершении каждый желающий сможет сфотографироваться с нашими пушистыми фотомоделями! - рассказывает Лизавета Титова, руководитель «Группа волонтеров Лизы Титовой».

Участие в празднике абсолютно бесплатно, но обязательно нужна предварительная запись. Количество мест ограничено. Все собранные финансы пойдут на лечение и корм четвероногим друзьям. Сделать доброе дело и провести весело время вы сможете 18 августа в 13:00 в «Прятки№1» по адресу: улица Инженерная, дом 22.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция Мурманска проверяет подростка, который неадекватно вел себя на улице
Жители Полярного не сообщили полиции об извращенце у детского сада
В Оленьей Губе эвакуировали жилой дом из-за коробки с надписью "Подожги меня"
Пропавшего почти три недели назад школьника из Кандалакши нашли в Подмосковье
Каракуль - в моде!
В загсе Мурманска временно не разводили северян
В Подмосковье полуторагодовалый мурманчанин утонул в канаве
Северный морской путь вошел в 20 интереснейших маршрутов мира
Мурманчан зовут принять участие во флешмобе, посвященному Дню флага России
В Мурманске горит девятиэтажный дом
Мурманский аварийно-спасательный отряд спас мужчину с помощью костра
В Мурманске ищут 25-летнего водителя BMW
В Гаджиево выкинули на свалку «Почетных граждан ЗАТО Скалистый»
Под Североморском-3 подожгли мусор в лесу
Победитель проекта "Танцы" на ТНТ на ледоколе "50 лет Победы" поехал к Северному полюсу
Тюменскому ветерану помогли увидеть могилу отца, находящуюся в Мурманской области
В ЗАТО Александровск эвакуируют жилой дом, в котором живет 117 человек
2021 год в Мурманской области хотят объявить Годом науки и инноваций
Первая в мире плавучая АЭС уйдет из Мурманска на Чукотку 23 августа
Дубль два: В Кандалакше рейсовый автобус не смог разъехаться с экскаватором
В заброшенном доме Санкт-Петербурга нашли тело жителя Мурманской области
Синоптики выяснили, каким будет климат в Мурманске к 2100 году
Фасады трех домов в Кировске превращают в арт-объекты
Время покупать норку на Новоторжской ярмарке!
В Мурманской области отсортировали 430 тонн мусора
На дороге между Оленегорском и Пулозером Mitsubishi сбил идущего по обочине пешехода
Мурманчанин вытащил 130 тысяч рублей из сумки с кабинете судебного пристава, испугавшись тюрьмы