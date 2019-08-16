Мурманский аварийно-спасательный отряд спас мужчину с помощью костра
Осень уже стучится в окна жителей Мурманской области. И вместе с приходом сезона грибов и ягод у спасателей началась активная работа по поиску пропавших в лесах. Только на прошлых выходных сотрудниками спасательных служб были спасены шесть заблудившихся во время тихой охоты северян.
- Днем 15 августа поступил вызов от мужчины, который ушел за грибами из мурманского района Росляково и заблудился в лесу. Сориентировать пострадавшего не получилось, поэтому сотрудники отряда выехали на поиски в "поля". Мужчине порекомендовали оставаться на месте и разжечь костер, с помощью которого он и был найден, - сообщили в аварийно-спасательном отряде города Мурманска.
Прибывшие на место спасатели нашли мужчину, вывели из леса и доставили домой. Помощь врачей заплутавшему северянину, к счастью, не понадобилась.
ИСТОЧНИК KP.RU