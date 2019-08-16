2019-08-16T13:17:41+03:00
Общество

Мурманский аварийно-спасательный отряд спас мужчину с помощью костра

В районе Росляково грибник ушел в лес и не смог найти дорогу обратно
Валерия САМОЙЛОВА
Поделиться:
Спасатели не смогли вывести мужчину из леса по телефону. Фото: Аварийно-спасательный отряд г. МурманскаСпасатели не смогли вывести мужчину из леса по телефону. Фото: Аварийно-спасательный отряд г. Мурманска
Изменить размер текста:

Осень уже стучится в окна жителей Мурманской области. И вместе с приходом сезона грибов и ягод у спасателей началась активная работа по поиску пропавших в лесах. Только на прошлых выходных сотрудниками спасательных служб были спасены шесть заблудившихся во время тихой охоты северян.

- Днем 15 августа поступил вызов от мужчины, который ушел за грибами из мурманского района Росляково и заблудился в лесу. Сориентировать пострадавшего не получилось, поэтому сотрудники отряда выехали на поиски в "поля". Мужчине порекомендовали оставаться на месте и разжечь костер, с помощью которого он и был найден, - сообщили в аварийно-спасательном отряде города Мурманска.

Прибывшие на место спасатели нашли мужчину, вывели из леса и доставили домой. Помощь врачей заплутавшему северянину, к счастью, не понадобилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция Мурманска проверяет подростка, который неадекватно вел себя на улице
Жители Полярного не сообщили полиции об извращенце у детского сада
В Оленьей Губе эвакуировали жилой дом из-за коробки с надписью "Подожги меня"
Пропавшего почти три недели назад школьника из Кандалакши нашли в Подмосковье
Каракуль - в моде!
В полной темноте: В Мурманске пройдет благотворительная акция для бездомных животным
В загсе Мурманска временно не разводили северян
В Подмосковье полуторагодовалый мурманчанин утонул в канаве
Северный морской путь вошел в 20 интереснейших маршрутов мира
Мурманчан зовут принять участие во флешмобе, посвященному Дню флага России
В Мурманске горит девятиэтажный дом
В Мурманске ищут 25-летнего водителя BMW
В Гаджиево выкинули на свалку «Почетных граждан ЗАТО Скалистый»
Под Североморском-3 подожгли мусор в лесу
Победитель проекта "Танцы" на ТНТ на ледоколе "50 лет Победы" поехал к Северному полюсу
Тюменскому ветерану помогли увидеть могилу отца, находящуюся в Мурманской области
В ЗАТО Александровск эвакуируют жилой дом, в котором живет 117 человек
2021 год в Мурманской области хотят объявить Годом науки и инноваций
Первая в мире плавучая АЭС уйдет из Мурманска на Чукотку 23 августа
Дубль два: В Кандалакше рейсовый автобус не смог разъехаться с экскаватором
В заброшенном доме Санкт-Петербурга нашли тело жителя Мурманской области
Синоптики выяснили, каким будет климат в Мурманске к 2100 году
Фасады трех домов в Кировске превращают в арт-объекты
Время покупать норку на Новоторжской ярмарке!
В Мурманской области отсортировали 430 тонн мусора
На дороге между Оленегорском и Пулозером Mitsubishi сбил идущего по обочине пешехода
Мурманчанин вытащил 130 тысяч рублей из сумки с кабинете судебного пристава, испугавшись тюрьмы