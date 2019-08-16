В Гаджиево выкинули на свалку «Почетных граждан ЗАТО Скалистый»

СЕГОДНЯ 11:43 2019-08-16T11:39:12+03:00

Изменить размер текста: A A

18 лет военный гарнизон Гаджиево носил имя ЗАТО Скалистый, пока в 1999 году ему не вернули его прежнее и теперь уже настоящее название. А спустя еще 20 лет неизвестные решили развенчать мифы о Мурманске-130 (так в официальной переписке называли Скалистый – Ред.) и камня на камне не оставить от памятника «Почетных граждан ЗАТО Скалистый». А как другому расценить то, что творится в Гаджиево последние три дня?

- Вот так по ночам скидывают строительный мусор от памятника «Почетных граждан Скалистого» и еще от каких-то строений. Уже третий день иду на работу, и кучи мусора у дома №85а по улице Советской растут. Черта города. Хорошая у нас Администрация. Вопрос, что за свиньи? – написал возмущенный пост в группе «Подслушано в Гаджиево» местный житель Егор Щелкунов.

Однако в ситуации оказалось не так легко разобраться. Кто и зачем разрушает дорогой сердцу гаджиевцев памятник, неизвестно.

- В реестре нашего Управления культуры мемориального объекта с таким названием нет. Мы пока не можем сказать, какие работы ведутся на данном участке и кто их выполняет. Вполне возможно, что этим занимаются военные, но пока мы не смогли получить от них никакой информации, - прокомментировала ситуацию советник главы администрации ЗАТО Александровск Екатерина Жигалова.

ИСТОЧНИК KP.RU