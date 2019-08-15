Первая в мире плавучая АЭС уйдет из Мурманска на Чукотку 23 августа
Весной прошлого года из Санкт-Петербурга в Мурманск прибыл первый в мире плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов". Изначально загружать топливо в его реакторное сердце должны были именно в северной столице, но затем это решили делать в столице Заполярья.
Осенью того же года прошел успешный запуск обоих реакторов ПЭБ. Но долго в Мурманске "Академик Ломоносов" стоять не будет. Уже 23 августа буксиры уведут его на Чукотку. Ведь он создавался для того, чтобы снабжать энергией отдаленные населенные пункты.
- Это три буксира ледового класса. Ведущий буксир на тросе тянет ПЭБ, также на тросе идет одерживающий буксир, чтобы обеспечивать торможение плавучего энергоблока. Условно говоря, ПЭБ идет как на натянутой струне, - рассказал на официальной YouTube-канале "Росатома" заместитель директора филиала концерна "Росэнергоатом" по эксплуатации и сооружению плавучих АЭС Кирилл Торопов.
Первую энергию с "Академика Ломоносова" хотят получить уже в конце года.
ИСТОЧНИК KP.RU