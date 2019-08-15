2019-08-15T16:57:44+03:00
Общество

Первая в мире плавучая АЭС уйдет из Мурманска на Чукотку 23 августа

Загрузка топлива в реактор и испытания успешно завершены
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
23 августа "Академик Ломоносов"на буксирах уйдет из Мурманска на Чукотку. Фото: Виктор Костров23 августа "Академик Ломоносов"на буксирах уйдет из Мурманска на Чукотку. Фото: Виктор Костров
Изменить размер текста:

Весной прошлого года из Санкт-Петербурга в Мурманск прибыл первый в мире плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов". Изначально загружать топливо в его реакторное сердце должны были именно в северной столице, но затем это решили делать в столице Заполярья.

Осенью того же года прошел успешный запуск обоих реакторов ПЭБ. Но долго в Мурманске "Академик Ломоносов" стоять не будет. Уже 23 августа буксиры уведут его на Чукотку. Ведь он создавался для того, чтобы снабжать энергией отдаленные населенные пункты.

- Это три буксира ледового класса. Ведущий буксир на тросе тянет ПЭБ, также на тросе идет одерживающий буксир, чтобы обеспечивать торможение плавучего энергоблока. Условно говоря, ПЭБ идет как на натянутой струне, - рассказал на официальной YouTube-канале "Росатома" заместитель директора филиала концерна "Росэнергоатом" по эксплуатации и сооружению плавучих АЭС Кирилл Торопов.

Первую энергию с "Академика Ломоносова" хотят получить уже в конце года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дубль два: В Кандалакше рейсовый автобус не смог разъехаться с экскаватором
В заброшенном доме Санкт-Петербурга нашли тело жителя Мурманской области
Синоптики выяснили, каким будет климат в Мурманске к 2100 году
Фасады трех домов в Кировске превращают в арт-объекты
Время покупать норку на Новоторжской ярмарке!
В Мурманской области отсортировали 430 тонн мусора
На дороге между Оленегорском и Пулозером Mitsubishi сбил идущего по обочине пешехода
Мурманчанин вытащил 130 тысяч рублей из сумки с кабинете судебного пристава, испугавшись тюрьмы
В Ловозере откроют знак географическому центру Мурманской области
В Апатитах водителей автобусов и маршруток на нарушениях будет ловить «тайный пассажир»
10 жителей Мурманской области заболели после укусов клещей
В Коле пьяный мужчина решил переночевать у 14-летнего подростка
В Оленегорске ТСЖ замуровало в подвале кошек
Сбежавшую из Новокузнецка школьницу нашли в Мурманске
В Сочи у мурманчанина украли машину, которую он оставил с ключами в замке зажигания
В Зеленоборском Андрею Чибису подарили хлеб и клубнику
В горах Кабардино-Балкарии пострадал парапланерист из Мурманска
На станции "Хреновая" подростка из Заполярного ударило током
Под Оленегорском полицейские вывели женщину из леса с помощью мигалок и сирены
В Североморске пьяный водитель пытался купить инспектора ДПС за 5000 рублей
Пролежавший почти 70 лет в Баренцевом море танк "Шерман" встанет в парке "Патриот"
Гендиректора Мурманского морского пароходства подозревают в сокрытии 88 миллионов рублей
Мурманская группа «Харвест» ищет актрису для съемок в клипе
Что на дне: Дайверы погрузились в озера Кировска
Короткометражка из Мурманска попала на международный кинофестиваль «Прогресс»
Мурманские спасатели отправили в Иркутскую область 50 килограммов гуманитарной помощи
Никакого криминала: Житель Абрам-Мыса умер в лесу из-за сердечного приступа
В Сайда-губе подняли с воды блок атомной подлодки