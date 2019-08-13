Мурманчанин организовал в Уфе подпольное казино

СЕГОДНЯ 13:47 2019-08-13T14:01:34+03:00

Перед судом он предстанет вместе с местной жительницей

Изменить размер текста: A A

В Башкирии завершилось расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Мурманска, обвиняемого в незаконной организации и проведении азартных игр.

- Установлено, что в конце 2015 году обвиняемый, который осужден за организацию и проведение азартных игр в Мурманске, прибыл в Уфу, где смог организовать подпольное казино. Он арендовал три зала, куда приобрел компьютерную технику и установил нелицензионное программное обеспечение для осуществления незаконной деятельности, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Республики Башкортостан. - В сообщницы осужденный взял 26-летнюю жительницу Уфы, которая контролировала игровой клуб, управляла персоналом и собирала выручку.

В целях конспирации мужчина подготовил документы и получил лицензию на осуществление букмекерской деятельности. На самом же деле под видом ставок на спортивные события в конторе незаконно занимались азартными играми.

В ходе следствия обвиняемые вину не признали, поэтому в ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU