На закладку ветропарка в Мурманской области приедет посол Италии

СЕГОДНЯ 11:36 2019-08-13T13:05:16+03:00

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Еще два года назад компания «Энел Россия» выиграла право на строительство ветроэлектростанции на территории Мурманской области. Правда, от этого решения до закладки первого камня прошло немало времени. 19 сентября состоится торжественная церемония начала строительства ветроэлектростанции «Кольская ВЭС», на которой будет присутствовать посол Италии Паскуале Терраччано.

Возведением займется «Энел Россия», дочерняя компания крупнейшей электроэнергетической компания Италии, ведущий оператор на электроэнергетическом и газовом рынках в Европе и Латинской Америки.

- Ветропарк с большой мощностью, сможет вырабатывать энергию, избегая выброса в атмосферу большого количества углекислого газа. Энергия станет продаваться на оптовом российском рынке, поэтому компания сможет получать оплату за мощность, - объяснил гендиректор «Энел Россия» Карло Палашано Вилламанья.

Ветропарк будет введен в эксплуатацию в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU