Жители Мурманска систематически выкидывают не тот мусор

СЕГОДНЯ 17:21 2019-08-12T17:05:29+03:00

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- Не весь мусор можно вывозить. В контейнеры возле домов можно складировать только твердые коммунальные отходы (ТКО), то есть мусор, который образовался в жилых помещениях в процессе жизнедеятельности человека, - напоминает региональный оператор АО "Управление отходами".

А вот отходы, образовавшиеся в результате субботников, мероприятий по благоустройству, а также крупный строительный мусор не являются ТКО. Такие отходы вывозятся по отдельному договору, а не за счет тарифа регионального оператора.

В муниципальные органы власти и региональную Госжилинспекцию регулярно передается информация о площадках, где строительный мусор так и остается лежать. Управляющим компаниям будут выноситься предупреждения, а за невыполнение требований выписывать штрафы. Юридические лица, которые подкидывают строительный мусор, также будут привлекаться к административной ответственности.

Есть несколько способов, как можно избавиться от такого мусора самостоятельно. Один из них - заказать в специализированной организации вывоз и утилизацию. Для уточнения подробностей о такой услуге можно обратиться в региональный филиал «Управления отходами» по телефону горячей линии 8 (800) 707-13-71 и 8 (8152) 56-76-16.

ИСТОЧНИК KP.RU