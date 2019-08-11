Глава Полярных Зорь ответил на критику, зачем в город позвали специалистов по свету

СЕГОДНЯ 16:45 2019-08-11T16:07:03+03:00

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На этой неделе в Полярных Зорях работал кэмп по световому дизайну. Напомним, на него съехали специалисты со всей страны. Во время мастер-классов и мозгового штурма они изучали, как добавить городу атомщиков света, которого так не хватает во время полярной ночи и долгой зимы.

Правда, такая инициатива не всем северянам пришлась по вкусу. Конечно, нашлись критики, которые не увидели в инициативе властей ничего полезного.

- Чего вы ждали, господин мэр? Вы думали, ваши городские лидеры после нескольких лекций по световому дизайну станут профессионалами? Каждому делу надо учиться, как говорилось в детской сказке. И причем долго, - написала в "ВКонтакте" Жанна Вагина.

Этот пост не остался не замеченным главой Полярных Зорь Максимом Пуховым. Он ответил на критику на этой же социальной площадке.

- Представьте, что у вас есть участок с домиком, но сделано там все как-то несуразно, и вы хотите сделать все красиво и правильно. Можно делать самому, но как - не понятно, а можно позвать профессионалов, но это стоит дорого, а денег жалко. И тут вы узнаете про конкурс на благоустройство огородов, решаетесь участвовать и, БАЦ, вы победили! К вам едут ученые, агрономы, ландшафтные дизайнеры, профессиональные землекопы и прочие эксперты. Они копают, ковыряют, измеряют что-то делают и создают образцовый участок. А соседи крутят у виска и говорят, что дурак столько денег потратил, лучше бы машину поменял и крышу починил. Разница лишь в том, что у соседей по прежнему несуразный огород, а у вас суперпупер и без вложений, - ответил Максим Пухов.

ИСТОЧНИК KP.RU