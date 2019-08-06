В Полярных Зорях обсуждают световой дизайн

СЕГОДНЯ 09:52 2019-08-06T09:20:17+03:00

Участников ждут занятия, на которых они узнают о современных тенденциях городского освещения. Фото: vk.com/camppzlight

Участниками кэмпа стали гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара и Мурманской области

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Полярный день в Заполярье закончился, начались белые ночи. Но света в регионе, кажется, меньше не будет. По крайней мере в Полярных Зорях, где открылся тематический студенческий кэмп. На него съехали ведущие эксперты по световому дизайну.

Неделю участники будут рассматривать лучшие примеры освещения городов России, разрабатывать световой бренд Полярных Зорь, изучать формирование вечернего облика архитектурных ансамблей, новое оборудование и многое другое.

- Основным лектором станет основатель первой в России школы светодизайна LiDS, член международного союза светодизайнеров, автор теории эмоционального дизайна Сергей Сизый. Он и команда известных российских экспертов отрасли проведут серию лекций и практические занятия в формате воркшопа, - рассказали организаторы кэмпа.

Присоединиться к лекционной части кэмпа бесплатно смогут все желающие. Фото: vk.com/camppzlight

В город атомщиков приехали студенты и практикующие дизайнеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара и Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU