Жители Мурманска предлагают запустить электрички от Росты до Колы и аэропорта

СЕГОДНЯ 11:01 2019-08-09T11:01:54+03:00

Но пока пригородные поезда хотят отправить из областного центра на Лавну

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Сейчас по Мурманской области бегает только одна электричка - от Мурманска до Апатитов. Другие поезда, например, на Никель и Кандалакшу оказались экономически не выгодны.

Но северяне хотели бы больше маршрутов. Например, чтобы некоторые из них дублировали автобусные.

- Мое предложение - организовать городское железнодорожное сообщение в пределах Мурманска и Колы от станции "Комсомольск-Мурманский" с электрификацией перегона Мурманск - Комсомольск-Мурманский. В качестве подвижного состава можно использовать электропоезда ЭД9М или же рельсовые автобусы РА2 или РА3 (тогда можно будет обойтись без электрификации). Считаю, что такой вид городского транспорта будет хорошей заменой некоторым автобусным маршрутам. Благодаря ему поездка от Росты до Колы будет занимать не более 40 минут вместо более чем часа в городском/пригородном автобусе, - пишет паблик "Мурманский урбанист".

Его предложение развили северяне. Мол, почему бы не ехать на электричке до аэропорта "Мурманск"? Пока это предложение осталось без рассмотрения. Зато электрички отправятся в Лавну.

- Возведено около 50% железнодорожной ветки Выходной-Лавна - стоимость выполненных работ уже составила более 20 миллиардов рублей. Договорились о расширении проекта - помимо грузовых перевозок, появятся и пассажирские, будем строить и железнодорожную станцию, - сообщили в правительстве Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU