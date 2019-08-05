2019-08-05T10:48:32+03:00
Общество

На «Нашем Севере» можно голосовать за туристические бренды и жаловаться на ямы

Жителей Мурманской области призывают становиться активными
Елена МОЛОДЦОВА
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На портале можно жаловаться и голосовать. Фото: nashsever51.ruНа портале можно жаловаться и голосовать. Фото: nashsever51.ru
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С первого своего рабочего дня врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис заявил о своей открытости и получил в ответ тысячи комментариев и сообщений от северян, отчаявшихся решить свои проблемы. Теперь такую же активную позицию глава региона призывает проявить на другой платформе nashsever51.ru.

- Пока портал работает в тестовом режиме. Поэтому на данном этапе северяне могут сообщить о проблемах по шести основным темам: ЖКХ, мусор, благоустройство, ямы, брошенные автомобили и отдельно мы вынесли уборку снега и наледи. В дальнейшем число категорий будет увеличиваться. Также на сайте можно оставить предложения и проголосовать по благоустройству наших городов, - рассказывает помощник Андрея Чибиса Зинаида Разживина.

Правда, для этого на «Нашем Севере» необходимо зарегистрироваться. Процедура предельно проста: вам необходимо ввести свое имя, адрес электронной почты и пароль.

Обработкой сообщений и своевременным реагированием на них занимается больше трехсот человек. Их задача – чтобы ни одно обращение не осталось без ответа. Кстати, если последний вас не устроил, вопрос можно вернуть на доработку. С исполнителем, получившим больше всего возвратов, расстанутся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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