2019-08-05T10:18:35+03:00
Экономика

Осваивать новые месторождения в Мурманской области станет рентабельнее

В правительстве России снизили коэффициент инфраструктурной обеспеченности для Арктики
Елена МОЛОДЦОВА
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Разрабатывать новые месторождения в Мурманской области станет рентабельнее.Разрабатывать новые месторождения в Мурманской области станет рентабельнее.Фото: Мария АНАНОВА
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Платеж ниже – инвесторов больше! К этому доводу прислушались в правительстве России и пошли навстречу Мурманской области.

- В первые недели, когда мы стали обсуждать с промышленниками проблемные вопросы, выяснилось, что инвестиции в освоение новых месторождений балансируют на грани рентабельности из-за завышенного коэффициента инфраструктурной обеспеченности при стартовой платеже за недропользование, - объясняет врио губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

На совещании у заместителя председателя правительства России Юрия Трутнева этот вопрос мурманчане подняли еще раз и были услышаны.

- Юрий Петрович принял решение поддержать Мурманскую область и снизить коэффициент для арктической зоны с 1,5 до 1. Это означает, что уменьшится и стартовый платеж для освоения новых месторождений, - добавил глава региона.

Теперь региональному правительству и корпорации развития Заполярья вместе с промышленниками с учетом тех потенциальных месторождений, которые невозможно было осваивать из-за большого стартового платежа, предстоит структурировать новые инвестиционные проекты. А значит создать новые рабочие места и соответственно налоговые поступления в бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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