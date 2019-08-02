2019-08-02T09:37:07+03:00
Общество

Детские пособия в Мурманской области можно будет получать через многофункциональные центры

Документы от родителей начнут принимать в сентябре этого года
Ника СВЕТЛОВА
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С сентября детские выплаты можно будет оформить через МФЦ. Фото: Александр Саверкин/ТАССС сентября детские выплаты можно будет оформить через МФЦ. Фото: Александр Саверкин/ТАСС
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В Мурманской области упростили получение детских пособий. В частности, единовременной выплаты при рождении или усыновлении одновременно двух и более детей, а также на распоряжение средствами регионального материнского (семейного) капитала.

Сейчас для их оформления документы нужно подавать в центр социальной помощи по месту жительства. Но с сентября можно будет обращаться в многофункциональные центры. Что удобнее, ведь через них же родители оформляют многие выплаты (всего 14 государственных услуг, связанных с назначением и выплатой различных пособий и социальной помощи малообеспеченным гражданам, семьям с детьми, в том числе многодетным семьям.) и даже ставят детей в очередь на садики.

- Год назад, в августе 2018 года, для многодетных семей стало возможным обращаться за получением сертификата на региональный материнский (семейный) капитал и удостоверения многодетной семьи не только в органы соцзащиты населения, но и центры «Мои документы». И по итогам прошлого года в многофункциональных центрах Мурманской области выдано 189 сертификатов на региональный материнский (семейный) капитал и 223 удостоверения многодетной семьи, - уточнили в правительстве Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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