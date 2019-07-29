Мурманчанин стал чемпионом мира по тайскому боксу

СЕГОДНЯ 09:41 2019-07-29T09:41:02+03:00

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В Бангкоке на днях завершился Чемпионат мира по тайскому боксу. И он стал триумфом для нашего земляка. На пьедестал поднялся мурманчанин Илья Баланов, который стал чемпионом в весовой категории до 71 килограмма.

- В первом бою Илья одолел чешского спортсмена, отправив того в нокаут в третьем раунде. Затем выиграл у спортсмена из Казахстана, в четвертьфинале - у бойца из Перу, а в полуфинале его противником стал Пунсак Чаумпрахон, хозяина турнира и местная звезда. Поединок был очень напряженный - судьи отдали первый раунд Илье, второй тайцу, но в третьем решающем раунде наш боец не оставил шансов оппоненту. В финале Баланов встретился с украинским бойцом Олегом Гутой и победил решением судей трех раундах, - рассказали подробности соревнований в спорткомитете Мурманска.

Пожалуй, один из главных болельщиков Ильи - его отец Алексей Баланов, которой и тренирует сына. Сам он мастер спорта международного класса Республики Беларусь по кикбоксингу.

Ранее наш земляк четыре раза выигрывал первенство России, один раз - первенство мира 2014 года в Малайзии, становился чемпионом России 2018 и 2019 года среди мужчин (18+).

ИСТОЧНИК KP.RU