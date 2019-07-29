2019-07-29T09:41:02+03:00
Спорт

Мурманчанин стал чемпионом мира по тайскому боксу

Илья Баланов одолел соперников из Чехии, Перу, Казахстана, Украины
Ника СВЕТЛОВА
Поделиться:
Илья Баланов стал чемпионом мира по тайскому боксу.Илья Баланов стал чемпионом мира по тайскому боксу.
Изменить размер текста:

В Бангкоке на днях завершился Чемпионат мира по тайскому боксу. И он стал триумфом для нашего земляка. На пьедестал поднялся мурманчанин Илья Баланов, который стал чемпионом в весовой категории до 71 килограмма.

- В первом бою Илья одолел чешского спортсмена, отправив того в нокаут в третьем раунде. Затем выиграл у спортсмена из Казахстана, в четвертьфинале - у бойца из Перу, а в полуфинале его противником стал Пунсак Чаумпрахон, хозяина турнира и местная звезда. Поединок был очень напряженный - судьи отдали первый раунд Илье, второй тайцу, но в третьем решающем раунде наш боец не оставил шансов оппоненту. В финале Баланов встретился с украинским бойцом Олегом Гутой и победил решением судей трех раундах, - рассказали подробности соревнований в спорткомитете Мурманска.

Пожалуй, один из главных болельщиков Ильи - его отец Алексей Баланов, которой и тренирует сына. Сам он мастер спорта международного класса Республики Беларусь по кикбоксингу.

Ранее наш земляк четыре раза выигрывал первенство России, один раз - первенство мира 2014 года в Малайзии, становился чемпионом России 2018 и 2019 года среди мужчин (18+).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ловозерских тундрах ищут молодого человека, отставшего от туристической группы
В Хибинах второй раз за лето выпал снег
В Норвегии призвали убивать лосося из Мурманской области
Дым от лесных пожаров в Сибири достиг Баренцева моря
В Карелии машина перевернулась в кювете, погибла мурманчанка
Мурманчане возмутились толщиной только уложенного асфальта в два сантиметра
Мурманск вошел в число российских городов с самыми дорогими отелями и гостиницами
Стал известен график посещения барка "Седов" во время захода в Мурманск
В Апатитах пьяный водитель удирал от полиции с пробитым колесом и девушками
В Североморске освятили поклонный крест, подаренный Сербией
Мурманский «Волк с Уолл-стрит» за многомиллионные махинации получил 4 года колонии общего режима
Мурманчан по субботам будут возить на рыбную ярмарку бесплатно
Жители Апатитов, Кировска и Мончегорска собрали 75 коробок и 36 мешков гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения в Иркутской области
В Ковдоре у Детской школы искусств появился свой рояль в кустах
Депутат Госдумы Алексей Веллер в Мурманске встретился с родственниками задержанных в Африке моряков
В Мурманской области нашли ногу пропавшего два года назад пенсионера
Открыта регистрация на первый Чемпионат мира по "Брэйн рингу"
В Ура-Губе служебная собака нашла рецидивиста, всадившего нож в спину знакомого
На модернизацию онкологической службы Мурманская область получит из Москвы 620 миллионов рублей
В Первомайском округе Мурманска может появиться новая православная церковь
Под Мурманском от собак отбили новорожденного зайчонка
В Мурманске мужчина выпал с 8 этажа и выжил
Эхо «Холдоми»: в Мурмашах пожарные эвакуировали детский лагерь
Глаз за глаз: Апатитчанин поджег знакомого, чтобы проучить за угрозу поджогом