В Североморске освятили поклонный крест, подаренный Сербией

СЕГОДНЯ 17:43 2019-07-27T16:37:37+03:00

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Два года назад в далекой Черногории из балок старого монастырского подворья древнего монастыря «Георгиевские Столбы» в Беране был изготовлен семиметровый православный поклонный крест, который освятил епископ Будимлянский и Никшичский Иоанникий и передал в дар Североморску. Это произошло 25 июля 2017 года. В тот день владыка говорил о многовековой связи русского и сербского народов, а поклонный крест стал самым ярким тому подтверждением. С тех пор подарок Сербии начал свое путешествие в Мурманскую область.

Благодаря мотоклубу «Ночные волки», которые, собственно говоря, и стали инициаторами установки креста возле Свято-Андреевского собора в Североморске, а также православному братству и сестричеству России, Сербии и Черногории подарок братского народа прежде чем добраться до Москвы побывал в шести странах, в том числе в Венгрии, Словакии, Польше и Беларуси. Из Первопрестольной поклонный крест отправился на Север.

Сегодня, 27 июля, епископ Североморский и Умбский Тарасий совершил чин освящения прибывшего из Сербии подарка. В богослужении приняли участие командование Северного флота и представители мотоклуба «Ночные волки».

ИСТОЧНИК KP.RU