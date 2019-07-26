2019-07-26T15:00:31+03:00
Происшествия

В Ура-Губе служебная собака нашла рецидивиста, всадившего нож в спину знакомого

А потом Ярл помог найти и само холодное оружие
Елена МОЛОДЦОВА
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Ярл смог найти не только преступника, но и выкинутое им оружие. Фото: УМВД по Мурманской областиЯрл смог найти не только преступника, но и выкинутое им оружие. Фото: УМВД по Мурманской области
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Настоящим героем дня стала немецкая овчарка по кличке Ярл, которая буквально в считанные минуты нашла и самого преступника, и выброшенное им оружие. Но обо всем по порядку.

- В дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестный ударил ножом в спину мужчину и скрылся. Вместе со следственно-оперативной группой на место происшествия выехал и кинолог Максим Орлов с немецкой овчаркой Ярлом. Умный пес сразу взял след и пошел по нему. Оставив позади несколько улиц, Ярл привел полицейских к подъезду одного и домов, где и прятался злоумышленник, - рассказывают в пресс-службе УМВД по Мурманской области

Человеком, всадившим нож в спину знакомого, оказался 34-летний рецидивист. Он честно признался, будучи подшофе поссорился со своей жертвой и, не сдержав свой гнев, применил холодное оружие. Кстати, несмотря на хмель и захлестнувшие его на тот момент эмоции, подозреваемый вспомнил, куда примерно выкинул нож. И здесь снова пригодился Ярл, который быстро нашел оружие.

Рецидивисту светит же еще одна ходка на зону – в отношении него уже возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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